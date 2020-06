La Lazio, spiega Il Corriere dello Sport, sembra aver raggiunto un accordo coi giocatori. Pronto il taglio di due mesi di stipendi per i calciatori: si tratta di marzo e aprile, a fronte dei quali però Lotito ha alzato il premio Champions. Presidente e squadra sono pronti a firmare gli accordi, il quadro ora è più chiaro e non ci sono divisioni tra le parti. L’intesa andrà ratificata in settimana, si aspetterà anche il ritorno del capitano Lulic dopodomani a Roma.