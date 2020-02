Edoardo Lancini, difensore del Palermo, è intervenuto durante la trasmissione “Siamo Aquile” in onda su “TRM”. Ecco quanto affermato: «Corini, che è stato un capitano molto importante a Palermo, mi ha parlato bene della piazza. Dovevo andare via da casa per sentirmi a mio agio, la differenza tra il sud e il nord è a livello di calore. Qui con i tifosi è diverso. Arbitri che sbagliano e poi compensano? E’ un fatto sbagliato, non possono fare questi pensieri. Marsala-Palermo? E’ stata la partita della rinascita, ho conosciuto il campionato di Serie D. »