Di appendere le scarpe al chiodo Andrea Caracciolo non vuole neanche sentirne parlare. Dopo aver scritto la storia con la maglia del Brescia (179 reti con le Rondinelle) e dopo aver ben figurato in serie C con la Feralpisalò, l’ex attaccante rosanero è pronto a ricominciare dai dilettanti e più precisamente dal Lumezzane, società militante in Eccellenza, ma che sogna un ripescaggio in serie D. Il club bresciano non nasconde le proprie ambizioni e manca praticamente solo una firma per portare l’Airone alla corte del presidente Vincenzo Picchi che, intenzionato a creare un progetto di rilancio immediato per la squadra, ha anche ingaggiato un ex compagno di Caracciolo, Marius Stankevicius, come nuovo mister rossoblu. Il Lumezzane non vuole più aspettare, i tempi per una risalita sembrano maturi e potrà fare affidamento su un bomber da oltre 200 gol in carriera.