Lo storico agente di Antonio Cassano, l’avvocato Giuseppe Bozzo, ha parlato a “Tuttosport” a proposito dell’ex calciatore barese.

«E’ stato il giocatore italiano più forte di tutti i tempi, superiore anche a Totti, Baggio e del Piero. Mi dispiace che non abbia vinto il Pallone d’Oro, uno col suo talento lo avrebbe meritato. Si tende a dimenticare che ha vinto molte partite da solo, con colpi che si vedono solo alla Play Station. E’ sottovalutato perché non ha mai goduto di buona stampa. Se fosse stato disponibile con i media come da quando ha smesso, avrebbe allungato la carriera e probabilmente giocherebbe ancora».