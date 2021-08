Non sono andate giù all’Acr Messine le parole di D’Eboli rilasciate nelle scorse ore. (CLICCA QUI per leggerle)

Ecco una nota del club:

“L’ACR Messina, con la seguente nota, replica alle parole di Cocchino D’Eboli, nuovo direttore sportivo della Paganese, fortemente critico nei confronti della società giallorossa: “All’indomani delle dichiarazioni rese dal sign. D’Eboli in occasione della conferenza stampa di presentazione alla società sportiva Paganese (non si sa bene con quale incarico visto che non è in possesso delle abilitazioni previste dalla Lega) la società Acr Messina offre tutto il suo disappunto ed è pronta ad adire le vie legali, sportive-civili-penali, per il comportamento considerato fuori dalla norma del sign. D’Eboli. Evidentemente, non è abituato a vincere campionati e ci viene molto difficile risalire nella storia a tutte le mirabolanti avventure del sign. D’Eboli visto che l’unica squadra professionistica, la Paganese, ha sempre vissuto sulle capacità del suo presidente”.