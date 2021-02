L’edizione odierna di “Repubblica. parla del terzino della Lazio venuto alla ribalta negli ultimi giorni.

Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile della Lazio, lo descrive come «un ragazzo umile, un grandissimo lavoratore: non si è mai lamentato anche se per due anni non ha giocato un minuto», e giura che «il nome non è un problema: i genitori non si sono mai interessati al suo rendimento sportivo».





Romano Floriani Mussolini vuole solo giocare a calcio e provare a diventare un professionista. Da un paio di partite, va in panchina con la Lazio Primavera. È il figlio di Alessandra Mussolini e dunque il pronipote del Duce. Terzino che all’occorrenza può giocare anche centrale, classe 2003, aveva cominciato a Trigoria nella Roma, poi è passato dalla Vigor Perconti e quindi al settore giovanile biancoceleste. Frequenta l’ultimo anno del St. George British School.