L’edizione odierna de “La Sicilia” si sofferma sulla sfida fra Palermo e Virtus Francavilla.

I rosanero organizzano la loro risalita in classifica.





Boscaglia spiega: «Non facciamo programmi ma cercheremo di vincere più partite possibili per giocarci tutto nel rush finale di campionato. La Virtus? Sarà un avversario tosto che gioca in C da anni, noi saremo pronti a tutto».