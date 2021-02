L’edizione odierna de “La Sicilia” si sofferma sul momento del Catania.

In vista della sfida contro la Vibonese, continuano gli interrogativi sul closing. La firma potrebbe slittare: Tacopina, infatti, non firmerà il contratto definitivo fino a quando non ci sarà la transazione debitoria con l’Agenzia delle Entrate ed il Comune di Mascalucia.





Con molta probabilità il closing potrebbe andare in porto a fine marzo.