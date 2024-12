La Salernitana vince contro la Carrarese. Colantuono: «La mia squadra ha un Dna grazie a Martusciello»

L’allenatore della Salernitana, Stefano Colantuono, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria per 4 a 1 contro la Carrarese. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Contro il Sassuolo fu una partita diversa contro un avversario diverso. Allora lo 0-4 fu pesante. Oggi abbiamo fatto una buona partita ma serve smorzare l’entusiasmo. Questa è solo una vittoria, ne servono ancora tante. Siamo ancora in una condizione di classifica deficitaria da domani dobbiamo pensare al Modena. Però i ragazzi hanno fatto una grande partita e gli vanno fatto i complimenti. In questa squadra c’era un Dna già bello chiaro e mi riferisco al palleggio e su questo Martusciello merita i complimenti. Oltre a questo aspetto abbiamo lavorato molto sugli esterni, sull’ampiezza, sui cross che possono mettere in difficoltà i difensori. La Salernitana è una squadra che vive in simbiosi con la sua gente. Qui la gente può incidere e spingerti a mettere il cuore oltre l’ostacolo. Il loro ingresso è stata adrenalina e spero che questa vittoria possa rasserenarci e rinsaldarci. Abbiamo vinto solo una partita anche se nel modo giusto e contro un avversario scomodissimo, brava a cambiare pelle in corsa. Abbiamo gettato il seme».