Ieri l’Aitras, associazione che rappresenta oltre duemila autotrasportatori, ha annunciato lo stop (CLICCA QUI) per protesta contro le misure del DPCM per la chiusura anticipata delle aree di sosta per evitare gli assembramenti. Con questo sciopero sarebbero a rischio anche i rifornimenti per i supermercati. Stop che la Regione Siciliana sta cercando di evitare e lo fa tramite l’assessore Marco Falcone che, scrive “Gds.it”, si è fatto portavoce presso il governo nazionale delle richieste degli autotrasportatori. Salvatore Bella, leader dell’Aitras ha parlato proprio di quello che sta facendo l’assessore: «Falcone sta provando a mediare tra governo e autotrasportatori, inoltrando ai prefetti le soluzioni proposte da noi. Ha chiesto che le aree di sosta restino aperte 24 ore su 24 lungo tutta la rete autostradale e sulle superstrade ritenendo che le attività ivi presenti (bar, ristoranti, servizi igienici) non sono riconducibili a meri luoghi di ritrovo ma sono strutture al servizio di chi guida. Ha ribadito anche che i centri di carico e scarico merci devono fornire agli autotrasportatori le mascherine prescritte qualora gli autisti non abbiano potuto reperirle. Infine nei porti i servizi e le attività devono rimanere aperti negli orari in cui vi è movimentazione di navi in modo che gli autotrasportatori in attesa possano servirsene.Naturalmente tutto quanto descritto deve avvenire nel rispetto delle distanze prescritte». In attesa di verificare se le proposte verranno accettate, scrive sempre “Gds.it”, Aitras ha sospeso la protesta.