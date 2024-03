La Nazione: “Pisa verso il Palermo, 7-0 contro la Cuoiopelli in amichevole. Tramoni torna al gol”

L’edizione odierna de “La Nazione” si sofferma sul Pisa che ha vinto 7-0 in amichevole contro la Cuoiopelli con ritorno al gol di Tramoni.

Ritorno col gol per Matteo Tramoni, anche se soltanto in amichevole. Una splendida notizia dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dal 25 agosto scorso. Ieri infatti, contrariamente ai programmi, il Pisa si è trasferito sul prato dell’Arena Garibaldi per disputare un’amichevole con la Cuoiopelli, formazione militante nel campionato di Eccellenza Toscana.

Il test è servito allo staff tecnico nerazzurro per testare la condizione di buona parte del gruppo sul finire di questa settimana senza impegni ufficiali per la sosta del campionato; i calciatori che non sono scesi in campo nel testo odierno hanno infatti effettuato una normale seduta di allenamento.

Non ancora al top Ernesto Torregrossa che non ha disputato la partitella. La sfida è terminata con il successo del Pisa per 7-0. La squadra tornerà in campo oggi al “Cetilar” di San Piero per l’ultimo allenamento settimanale. Intanto D’Alessandro ieri si è allenato a parte.