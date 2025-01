La Nazione: “Pisa e Sassuolo sulle tracce di Brunori”

Secondo quanto riportato da La Nazione, il mercato di gennaio si conferma tradizionalmente avaro di grandi colpi, ma alcuni giocatori attirano l’interesse di più squadre. Tra questi c’è Andrea Adorante, attaccante della Juve Stabia, autore di 8 reti nella prima parte di stagione. Il Pisa sta valutando il suo arrivo, ma deve fronteggiare la concorrenza di Sassuolo, Genoa e Monza.

I neroverdi e il Pisa cercano rinforzi in attacco e seguono anche Brunori del Palermo. Intanto, la Juve Stabia potrebbe cedere Artistico e sta monitorando Nicholas Bonfanti del Pisa. Non è esclusa una trattativa incrociata tra le due società.

Altre mosse di mercato

Per l’attacco, il Pisa segue anche Raimondo del Venezia e Cerri del Como. Sulla fascia destra, guarda al futuro con Pontus Almqvist, ala del Lecce, e ha ricevuto la proposta di Patrick Ciurria, profilo però non ritenuto adatto.

Uscite e nuovi scenari

Sul fronte uscite, Mattia Leoncini è stato ceduto in prestito al Legnago. Lo Spezia, dopo l’infortunio di Sarr, valuta Nicholas per alternarlo a Gori. Johan Guadagno, invece, potrebbe interrompere il prestito al Campobasso per passare al Sestri Levante.

Con tanti movimenti in corso, il Pisa si prepara a sfruttare ogni occasione disponibile per rafforzare la rosa e puntare agli obiettivi stagionali.