L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Andrea Accardi, difensore del Palermo. Può spiegare l’esultanza con balletto che ha fatto con Sforzini domenica scorsa? «È nato tutto in infermeria venerdì scorso, ascoltavamo musica e Nando ha messo “L’amour Toujours” e abbiamo iniziato a ballare. A quel punto gli ho detto che se avesse segnato avremmo esultato in quel modo». Che rapporto ha con i videogiochi? «Ho una playstation a casa che non uso da anni. Sono malato di calcio vero, non è sempre un bene perché non stacco mai. A casa mia si vede solo calcio. Oppure un film con la mia ragazza. Anche al cinema». Che genere preferisce? «Mi piacciono i film d’azione e le commedie. L’ultimo che ho visto è quello di Checco Zalone. Tolo Tolo non è il suo solito film, ma ti fa capire tante cose. Fa ridere e ti lascia anche un grandissimo insegnamento».