La mazzata è arrivata: “DOPING: SOSPENSIONE 6 MESI” | Comunicato pubblicato durante le ATP Finals

Arriva la triste notizia nel mondo del tennis, con il comunicato ufficiale pubblicato durante le Finals. 6 mesi di squalifica per doping.

Ancora una vittoria schiacciante per Jannik Sinner. Nella serata di giovedì infatti il tennista altoatesino ha battuto anche Medvedev nella gara della fase a gironi delle ATP Finals di Torino. Un successo arrivato, come i precedenti, in due set, e che con le vittorie ottenute nei giorni scorsi su Fritz e su de Minaur permettono al ragazzo di San Candido di approdare in semifinale.

Un risultato importante dunque, ma che non basta affatto al 23enne. Da buon numero 1 al mondo infatti il nativo di San Candido ha intenzione di vincere anche questa competizione, alla quale ha confermato in diverse occasioni di tenervi tanto. E, facendo tutti gli scongiuri del caso, la strada per lui sembra bella e spianata, considerando che i suoi rivali principali sono out (Djokovic) o non al meglio della condizione (Alcaraz).

Detto ciò, in attesa di scoprire novità sul prossimo turno del torneo, proprio durante la manifestazione in corso sono arrivate delle novità a dir poco clamorose riguardante la vicenda doping. La sospensione subita sarà di ben sei mesi, ed equivale ad una vera e propria mazzata. Il comunicato non lascia spazio ad interpretazioni, e ha gelato tutti.

6 mesi di squalifica

Nonostante stia giocando come sempre alla grande e sembri totalmente spensierato, Sinner è in attesa di conoscere il responso sul ricorso effettuato dalla WADA per il caso doping che lo vede coinvolto. Con tutta probabilità però il ragazzo altoatesino dovrà attendere il prossimo gennaio per capire se ci saranno o meno sanzioni.

Nel frattempo però sempre per quanto riguarda il doping è arrivato come dicevamo un comunicato ufficiale, che annuncia la squalifica di sei mesi per una giovane tennista. Vediamo di chi si tratta e quali sono le ragioni che hanno portato a ciò.

Lungo stop in vista

La 18enne ceca Nikola Bartunkova è stata sospesa per ben sei mesi a causa di due positività alla trimetazidina, durante due competizioni giocatesi nei mesi scorsi.

E’ stato comunque appurato che l’assunzione della sostanza in questione non fosse arrivato in maniera intenzionale. Ciò nonostante però la pena dovrà comunque essere scontata dalla ragazza.