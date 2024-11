“Penalità per la Ferrari”: apocalisse in Formula 1 | Mondiale buttato al vento

Colpo di scena clamoroso in Formula 1: in arrivo una penalità per la Ferrari, a rischio il titolo iridato per il Cavallino Rampante.

Las Vegas, Doha e Abu Dhabi. Sono questi gli ultimi tre step che si appresta a vivere il Mondiale 2024 di Formula 1. Una competizione che si appresta a riservare sorprese decisamente inaspettate e che stanno facendo tremare letteralmente i polsi dalle parti di Maranello. Sì, perché la Ferrari rischia grosso.

Com’è noto, il Cavallino Rampante è in lotta per conquistare il titolo iridato riservato ai Costruttori. La scuderia italiana è momentaneamente al secondo posto in graduatoria, alle spalle di un’ottima McLaren, al comando con 593 punti. Sono appena 36 le lunghezze di vantaggio sulla Rossa e, di conseguenza, la battaglia si fa serratissima.

Alle spalle della Ferrari, con 544 punti, si fa poi vedere la Red Bull, per un terzetto di aspiranti vincitori che promette scintille da qui alla fine del Mondiale. Eppure, proprio il Cavallino rischia di vedere sfumare anzitempo i sogni di gloria: colpa di una penalità potenzialmente in arrivo e che potrebbe rivelarsi decisiva per definire l’epilogo di questa stagione.

Ovviamente, appena appresa la notizia, Sainz e Leclerc (attualmente terzo nel Mondiale piloti) sono letteralmente andati su tutte le furie, inclusi i loro meccanici. Lo stesso si può dire per tutti i ferraristi del pianeta, che attendono ora con ansia aggiornamenti su tale fronte.

La Ferrari sta per perdere il Mondiale: tutta colpa di una penalità

Se vi state domandando di cosa si tratti nello specifico e quale rischio stia correndo in queste ore la Ferrari, stiamo per fornirvi la risposta. Va però prima ricordato come 21 Gran Premi siano fin qui andati in archivio, senza scordare che – adesso come non mai – la rotazione delle Power Unit diviene la variabile sulla carta più determinante da qui sino alla fine del Mondiale.

Proprio qui cominciano i problemi. Se, infatti, il discorso non pare ormai impattante per ciò che concerne il Mondiale Piloti – con Max Verstappen ben avviato verso la vittoria di un nuovo titolo iridato -, cambia tutto in ottica Costruttori. La problematica, peraltro, riguarda non soltanto la scuderia italiana, ma anche la McLaren…

Power Unit: la variabile di classifica più pericolosa da qui a fine Mondiale

Per quanto attiene alla Ferrari, in tal senso, Carlos Sainz ha montato un nuovo gruppo completo di motore, ibrido e trasmissione in Brasile, dunque non ci dovrebbero essere grandi sorprese. Con Leclerc, invece, va rammentato che l’ultimo propulsore è stato installato a Zandvoort ed è concreto il rischio di dover ancora scontare una penalità.

Non dorme sonni tranquilli neppure la McLaren: le ultime Power Unit sostituite da Piastri e da Norris risalgono al Gran Premio di Monza.