L’edizione odierna de “La Gazzetta del Sud” si sofferma sulla sfida tra Cittanovese e Palermo. I tifosi calabresi sono pronti a realizzare una coreografia per celebrare l’evento. Il sindaco Cosentino ha invitato il collega palermitano Orlando per suggellare una nuova amicizia. In sintonia Guerrisi, presidente della Cittanovese «Sarà una straordinaria giornata di sport». In campo, i calabresi sono attesi da una difficile prova in cui dovranno colmare il gap tecnico rispetto ai siciliani. Negli ultimi anni, la squadra ha fatto valere il fattore campo contro avversarie più quotate come Vibonese e Bari. Il Palermo, in piena corsa promozione, è avvisato. Sfida speciale per il palermitano Neri: «Sarà per me una grande emozione. Il Palermo è la capolista, espressione di una grande città, ma il calcio è fatto di imprese storiche».