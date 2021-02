Kyle Lafferty, attaccante ex Palermo, ha appena trovato una nuova squadra. Infatti l’attaccante nordirlandese ha trovato un accordo con gli scozzesi del Klimarnock, con cui giocherà fino al termine della stagione. Di seguito il comunicato:

“Il nazionale irlandese del Nord è una figura ben nota ed esperta nel gioco scozzese dopo due stagioni con i Rangers e un’annata di successo con gli Hearts. Il 33enne arriva in Ayrshire dopo un periodo in Italia con la Reggina e diventa il primo acquisto di Tommy Wright da allenatore. Lafferty si è fatto un nome con Burnley prima di passare ai Rangers nel 2008, vincendo sei trofei mentre era a Ibrox. La squadra svizzera Sion lo ha apprezzato lontano da Glasgow prima che l’attaccante aiutasse il Palermo a conquistare la promozione in Serie A. Dopo aver lasciato l’Italia, Kyle si è trasferito a Norwich City ed è andato in prestito in Turchia e Birmingham City prima del suo ritorno in Scozia con gli Hearts nel 2017”.