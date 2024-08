Kantè torna in Champions League: offerta, visite mediche e firma | Chiudono tutto nella notte

N’Golo Kanté è pronto al grande ritorno in Champions League: offerta, visite mediche e firma, tutto nella notte

Dopo un solo anno vissuto in Arabia Saudita, tra le fila dell’Al-Ittihad, l’avventura di N’Golo Kanté potrebbe essere arrivata alla conclusione. Dopo essere stato una colonna del Chelsea, club con cui ha sollevato la Champions League, il nazionale francese (reduce da un ottimo Europeo) è pronto a ritornare nel calcio che conta.

Il classe ’91, nelle ultime ore, è stato accostato con prepotenza al club. Quest’ultimo voglioso di chiudere, quanto prima, l’affare che lo porterebbe nuovamente a giocare la massima competizione europea. Anche se, allo stesso tempo, c’è un problema assolutamente da non sottovalutare e che deve essere per forza risolto.

Ovvero quello che riguarda il forte ed importante ingaggio del calciatore. Attualmente Kanté percepisce ben 25 milioni di euro a stagione. Cifre a dir poco impossibili per ogni club europeo. Il calciatore, di conseguenza, sa benissimo che per ritornare a giocare ad alti livelli deve necessariamente ridursi lo stipendio.

Altrimenti non se ne farà nulla. Allo stesso tempo, però, l’atleta è disposto a farlo visto che vuole ritornare in Europa. Offerta in arrivo sia per lui che per la società araba. con tanto di visite mediche e firma sul contratto. L’obiettivo è quello di chiudere nel cuore della notte, massimo negli ultimi giorni disponibili di mercato.

Kanté, ritorno in Europa: l’Atletico Madrid ci prova

L’intenzione dell’Atletico Madrid, in questa stagione, è quello di lasciare il segno non solo in campionato ma soprattutto in Champions. Moltissimi gli acquisti che i ‘Colchoneros’ hanno effettuato dopo l’addio di Alvaro Morata. Tra i tanti spuntano quelli di Julian Alvarez e Conor Gallagher dalla Premier League.

Ora, per andare a rinforzare ulteriormente il centrocampo, la dirigenza spagnola è pronta a bussare alla porta del club saudita per chiedere informazioni proprio su Kanté. L’Atletico vuole chiudere quanto prima per regalare al proprio allenatore una rosa che possa dire la propria su più competizioni.

Atletico Madrid su Kanté, affare in porto: le ultime

Secondo quanto annunciato dal portale ‘Relevo‘ pare che l’Atletico, dopo aver visto il calciatore in ottime condizioni con la sua Francia all’Europeo, voglia insistere sul suo possibile arrivo. Attualmente ha un contratto che lo lega all’Al-Ittihad fino al 30 giugno del 2026.

Quello che non preoccupa (a differenza dell’ingaggio) è la valutazione del giocatore: si parla di 10 milioni di euro. I ‘Colchoneros’, intanto, avrebbero iniziato a parlarne già con il fratello del calciatore (che fa da agente) per avere quante più informazioni possibili. I sauditi, intanto, attendono una risposta ufficiale. Trattativa pronta a decollare.