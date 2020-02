Dopo la gara con il Brescia, i tifosi della Juventus hanno fischiato la squadra bianconera che, nonostante la vittoria, continua a non mostrare bel gioco. L’ex rosa Dybala, particolarmente contrario ad un comportamento del genere, ha invitato i sostenitori juventini a non fischiare i giocatori. Si sa, in casa Juventus sono abituati molto bene e le ultime prestazioni dei ragazzi di Sarri non stanno di certo entusiasmando. In alto la foto dell’ex rosa che cerca di calmare gli animi.