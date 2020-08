Felix Zwayer, arbitro tedesco designato per Juventus-Lione, ieri sera ha assegnato due rigori in maniera a dir poco troppo fiscale, condizionando la gara.

Secondo quanto riporta “Tuttosport”, Zwayer è rimasto coinvolto nel 2005 nella vicenda del calcioscommesse che ha scosso la Germania e ha destato parecchio scalpore all’estero visto che mancava poco più di un anno all’inizio del Mondiale, portando all’arresto e alla condanna a due anni e 5 mesi dell’arbitro Robert Hoyzer per aver condizionato gare di Bundesliga 2, la Serie B tedesca, e di coppa nazionale, in cambio di soldi e regali. In alcune di queste partite uno dei due guardalinee era proprio Zwayer, anche lui sospettato e indagato, con tanto di appartamento perquisito dalla polizia.