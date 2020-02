Intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb”, l’agente di Jorginho, Joao Santos, ha parlato del futuro del proprio assistito. Ecco qui di seguito le sue parole: «Jorginho da Sarri la prossima estate? Perché no? Sono certo che arriveranno proposte importanti, le valuteremmo insieme al Chelsea. Jorginho pensa agli Europei, ci sono molte aspettative nei confronti della squadra di Mancini. Gli Europei sono una buona vetrina. Le cose stanno andando molto bene al Chelsea, ma sono certo che arriveranno proposte importanti perché non ci sono tanti giocatori di alto livello come Jorginho nel suo ruolo”. Un messaggio chiaro nei confronti di Sarri e della Juve».