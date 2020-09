Ancora un altra grana per la Juventus.

Il club bianconero, infatti, potrebbe avere infranto le regole sulle sanzioni internazionali contro la Corea del Nord.

Secondo quanto riporta il quotidiano francese L’Equipe, infatti, il trasferimento a gennaio dell’attaccante nord coreano Han Kwang-Song dal club bianconero alla società qatarina Al-Duhal è stato citato in un rapporto del Consiglio di sicurezza dell’Onu come un caso di violazione delle sanzioni contro la Corea del Nord per non aver rinunciato al suo programma nucleare.

Secondo gli esperti del Consiglio di sicurezza il trasferimento viola le risoluzioni delle Nazioni Unite che proibiscono ai nordcoreani di lavorare all’estero.