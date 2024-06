“Juventus denunciata alla FIFA”: tutta colpa di una comunicazione via PEC | Di nuovo in tribunale

Si tema un’altra denuncia per la Juventus da parte della FIFA. Il club sotto la lente d’ingrandimento: “Accordo non rispettato”

Comunicazione in ritardo, accordi non rispettati. Accuse mosse nelle scorse ore alla Juventus, che adesso potrebbe tornare ad avere problemi con la FIFA. Il club infatti, attivo in questa sessione di mercato, sta cercando di lasciarsi alle spalle i tribunali e le sentenze e di pensare alla prossima stagione, ma i guai potrebbero tornare dalle parti della Continassa.

Dopo che Andrea Angelli aveva vinto il ricorso al Tar nelle scorse settimane, sulla sentenza che prevedeva la sua squalifica, e dopo che i bianconeri con un lungo lavoro stavano provando a superare il momento di difficoltà della stagione 22/23 fatta di penalizzazioni e dimissioni, la paura adesso è quella di tornare ad avere a che fare con la FIFA.

Una squadra infatti, in relazione a una recente operazione di mercato, si è rivolta ai bianconeri minacciando interventi e richieste al massimo organo federale, per richiamare la Juventus su alcune promesse apparentemente non mantenute. Ecco cosa rischia la Vecchia Signora e come potrebbe concludersi la vicenda.

Juventus, guai sul mercato

Stando a quanto comunicato dal club, il Santos avrebbe intenzione di richiamare la Juventus tramite la FIFA. Lo ha fatto sapere lo stesso club brasiliano, in relazione a una recente operazione di mercato dei bianconeri.

Stiamo parlando dell’operazione Kaio Jorge, che ha raggiunto alcuni giorni fa il Cruzerio, sua nuova squadra. Il Santos, che nel 2021 aveva venduto l’ex Frosinone alla Juventus, vorrebbe adesso rivendicare un punto della clausola con cui il brasiliano era stato venduto in Serie A, clausola a detta del Santos non rispettata dai dirigenti juventini.

Kaio Jorge-Cruzeiro: la clausola e l’opzione sul riacquisto: “Richiesta alla FIFA”

E il Santos promette di rivolgersi alla FIFA, come si legge nel comunicato dei brasiliani: “Il Santos FC attende la risposta delle parti per presentare un’eventuale richiesta alla FIFA”. Sì, perché secondo i bianconeri la Juventus non avrebbe rispettato la clausola che vedeva il Santos avere una corsia preferenziale in caso di vendita dell’attaccante per riacquistarlo.

Il club brasiliano ha fatto sapere che la Juventus, nel vendere il giocatore per 7 milioni al Cruzeiro, non ha mai contattato il Santos per informarlo della trattativa: “La Juventus l’11 giugno 2024 ha annunciato ufficialmente sul proprio sito la trattativa di Kaio Jorge con il club brasiliano. In nessun momento il Santos è stato informato dell’affare o consultato sulla possibilità di riacquisto del giocatore“. Adesso il Santos attende la risposta della Juventus, per chiarire la vicenda prima che si possa arrivare a possibili interventi della FIFA.