Bari, UFFICIALE: Magalini è il nuovo Ds

Attraverso il proprio sito ufficiale il Bari annuncia l’arrivo del ds Magalini.

Ecco il comunicato:

“SSC Bari dà il benvenuto a Giuseppe Magalini, nuovo Direttore Sportivo biancorosso. Trovato l’accordo che legherà il dirigente lombardo al Club di via Torrebella fino al giugno 2026 con opzione per un ulteriore anno in caso di promozione.

Il dirigente classe ’61, originario di Roverbella di Mantova, arriva in Puglia dopo due anni al Catanzaro con cui ha conquistato la promozione in Serie B nella stagione ’22-’23 (record di punti in Lega Pro), attestandosi quest’anno come la rivelazione assoluta della cadetteria, chiusa con 5° posto e semifinale playoff.

Quella con i calabresi è la terza promozione in B ottenuta dal Direttore Magalini che vi era riuscito precedentemente con Vicenza (’19-’20) e Mantova; superlativo il percorso fatto registrare proprio con i lombardi con cui ottenne due promozioni di fila dalla C2 alla B, dal ’04 al ’06, fermandosi alle porte della Massima Serie, sconfitto dal Torino nella finale playoff. Tra il 2014 e il 2017 è stato all’Alessandria con cui ha centrato una incredibile semifinale di Coppa Italia, venendo eliminato dal Milan. Importanti sono poi state le esperienze al Chievo Verona, alla Cremonese, al Grosseto, alla Reggiana, al Trapani e alla Viterbese.

Al Direttore Magalini giunga il caloroso benvenuto da parte di tutto il mondo biancorosso”.