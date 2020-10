Cristiano Ronaldo è in arrivo in Italia, il fuoriclasse portoghese ieri è risultato positivo al Coronavirus e trascorrerà la sua quarantena a Torino.

Infatti secondo quanto riporta “Goal.com” il giocatore portoghese è atteso in Piemonte nel pomeriggio, dove sconterà un periodo di isolamento.





Il giocatore salterà sicuramente i match contro Crotone e Dinamo Kyev ed è in dubbio per la gara contro il Barcellona prevista per il 28 ottobre. Rientrerà agli ordini di Pirlo appena il tampone sarà negativo.