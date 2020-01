I tifosi juventini, dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Napoli, si sono scatenati nei social criticando le parole del tecnico Sarri nel post partita. Ecco le parole dell’ex allenatore del Napoli intervenuto a Sky: «Sinceramente non mi rode aver perso proprio qui. Sono contento per i ragazzi, a cui rimarrò affezionato per sempre. Se proprio devi perdere almeno sono contenti i ragazzi. Al gruppo azzurro devo molto, quindi se si toglie dai problemi sono contento».