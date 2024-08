Juve Stabia, Vicinanza fa chiarezza sul “Menti”: «Faremo di tutto per aprire le porte nel match contro il Palermo»

Nella giornata di ieri un corteo di tifosi della Juve Stabia si è diretto verso Palazzo Farnese sede dell’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia per chiedere chiarezza circa la situazione dello Stadio Menti (stadio di casa delle “vespe”). A margine della manifestazione ha preso la parola il primo cittadino Luigi Vicinanza per fare il punto della situazione:

«Posso dichiarare ufficialmente che Juve Stabia-Mantova (match in calendario il 28 agosto) si giocherà a Piacenza, al momento non siamo pronti in quanto privi del nulla osta da parte della commissione provinciale. Noi, come amministrazione, faremo di tutto per far si che le porte del Menti possano essere riaperte ai tifosi in occasione della partita con il Palermo in programma a metà settembre».