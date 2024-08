Coppa Italia, Parma-Palermo: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno a Parma-Palermo. I rosanero allenati da mister Dionisi scenderanno in campo, alle ore 18.30 di oggi 11 agosto, per affrontare allo Stadio Tardini il neopromosso Parma di Pecchia. Test molto importante per entrambe le formazioni anche in vista dell’imminente inizio dei rispettivi campionati. Di seguito le formazioni ufficiali:

PARMA: 1 Chichizola, 3 Osorio (Cap.), 4 Balogh, 8 Estevez, 13 Bonny, 14 Valeri, 19 Sohm, 25 Cyprien, 26 Coulibaly, 28 Mihaila, 98 Man.

A disposizione: 31 Suzuki, 40 Corvi, 5 Valenti, 15 Delprato, 20 Hainaut, 21 Partipilo, 23 Camara, 39 Circati, 61 Haj, 62 Kowalski, 64 Mikolajewski.

Allenatore: Pecchia.

PALERMO: 16 Gomis, 3 Lund, 6 Gomes, 9 Brunori (Cap.), 10 Ranocchia, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 23 Diakité, 28 Blin, 43 Nikolaou.

A disposizione: 1 Desplanches, 12 Nespola, 2 Graves, 7 Di Mariano, 14 Vasic, 19 Appuah, 20 Henry, 25 Buttaro, 27 Pierozzi, 29 Peda, 30 Saric, 32 Ceccaroni.

Allenatore: Dionisi

Arbitro: PERENZONI

AA1: MINIUTTI

AA2: REGATTIERI

IV: RINALDI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MINELLI