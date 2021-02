La Juve Stabia ha appena centrato un nuovo colpo di mercato.

Infatti i campani hanno acquistato Alessandro Farroni, portiere che proviene dalla Reggina. Di seguito la nota della vespe sul proprio sito ufficiale:





“La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dalla Reggina 1914, a titolo temporaneo, del portiere Alessandro Farroni, classe ’97. Il calciatore, natio di Spoleto, è cresciuto calcisticamente nel Perugia per poi vestire le maglie del Foligno, L’Aquila, Matera e Reggina. Farroni ha scelto il 22 come numero di maglia”.