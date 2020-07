Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato al sito ufficiale della “Lega Pro”, rispetto ai playoff di serie C che prenderanno il via con la fase nazionale domani. Italiano, ha già vinto il mini torneo lo scorso anno alla guida del Trapani: «La differenza la farà l’identità tattica: le squadre che avevano un’organizzazione di gioco, un modulo collaudato e idee chiare saranno quelle con più chances in questi play off post-Covid. Noi eravamo arrivati secondi e aspettammo quasi un mese prima di giocarci la promozione. Mancava la tensione emotiva, organizzammo amichevoli e partitelle per restare in forma. E’ importante il ruolo del tecnico in queste situazioni ma poi anche i calciatori hanno le loro responsabilità. Quindi capisco bene le difficoltà che si provano quando si aspetta: il dubbio della tenuta fisica c’è sempre ma più giochi e meglio è. Sicuramente il blocco dovuto al coronavirus fa pagare un prezzo: ecco perché sostengo che chi ha un modulo collaudato, un gioco, farà la differenza. E’ un campionato duro. Il girone C, di cui noi facevamo parte, aveva squadre prestigiose anche lo scorso anno. I play off sono avvincenti. Ho visto Potenza-Catanzaro domenica, anche perché c’erano molti miei ex giocatori. Ci sono incontri molto interessanti domani in programma e la posta in palio è altissima. La tensione è alle stelle in questo genere di partite». Trapani? «Ho lavorato con un gruppo straordinario. E’ proprio vero che prima contano gli uomini e poi i calciatori. Ricordo il fischio finale e una gioia immensa che ho diviso con i tifosi, il momento in cui abbiamo alzato la Coppa… Sono emozioni che porterò sempre con me. La passione fa la differenza. Io guardo tutte le partite dalla serie D a quelle di calcio estero, mi aggiorno continuamente. Quando c’è la passione, nulla è precluso».