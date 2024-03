Italiano, addio Fiorentina: si scatena uno scenario clamoroso | Scambio di tecnici tra i Viola e una big

Ipotesi da non credere per il futuro della panchina gigliata, che si prepara ad accogliere un allenatore proveniente da un top club, il quale lascerà spazio proprio all’attuale mister della società toscana.

Nei giorni scorsi una vera e propria bomba sganciata a Sportitalia da Michele Criscitiello ha colpito il futuro della Fiorentina: Vincenzo Italiano a partire da giugno prossimo non sarà più l’allenatore del club. L’indiscrezione poi è stata confermata in seguito anche da altre testate, che hanno lanciato subito l’allarme in casa Viola.

Il tecnico infatti ha il contratto in scadenza a fine stagione, e nonostante l’idea della società di Rocco Commisso sembra proprio quella di prolungare il rapporto, visto quanto di buono ha fatto negli ultimi anni, il diretto interessato sarebbe di tutt’altra opinione. I traguardi raggiunti alla guida del club gigliato infatti hanno fatto interessare a lui diverse squadre di alto livello, e lo stesso allenatore si sente pronto per fare il definitivo salto di qualità.

Di conseguenza in caso di addio i gigliati dovranno andare alla ricerca di un nuovo allenatore, e nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede un’ipotesi a dir poco clamorosa. A quanto pare infatti Vincenzo Italiano passerà alla guida di una big, che si libererà del suo attuale allenatore. Quest’ultimo dunque, rimasto senza panchina, si accaserebbe proprio alla Fiorentina, dando così vita ad uno scambio di tecnici tra le due società.

Ecco quale allenatore si invertirà con Italiano

Tra i tanti club decisi a cambiare guida tecnica a fine stagione c’è anche il Milan, che dopo un’annata in cui sono stati falliti tutti i principali obiettivi, sembra deciso a dare il benservito a Stefano Pioli.

Ai rossoneri non dispiacerebbe affatto l’idea di mettere sulla propria panchina un tecnico emergente come Vincenzo Italiano, mentre a sua volta la Viola potrebbe virare su un incredibile ritorno del mister emiliano a Firenze, dando così vita ad un clamoroso scambio di panchine.

Ritorno a Firenze per Pioli

L’attuale allenatore del Milan, qualora venisse esonerato dalla società rossonera, non vorrebbe restare fermo per un anno, e sarebbe pronto a valutare tutte le proposte in arrivo per il suo futuro.

Tra queste di di sicuro il mister emiliano non disdegnerebbe della chance di tornare alla Fiorentina, che ha già guidato per quasi due anni tra il 2017 al 2019, con una prima stagione nemmeno troppo malvagia.