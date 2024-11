Italia U21: l’amichevole contro l’Ucraina termina 2-2. Solo panchina per Desplanches

Oggi, martedì 19 novembre, l’Italia U21 del CT Carmine Nunziata è scesa in campo per il match amichevole contro l’Ucraina. Solo panchina per l’estremo difensore rosanero Sebastiano Desplanches, Nunziata ha infatti deciso di mandare in campo dal 1′ Zacchi.

Al “Picco” di La Spezia contro l’Ucraina, al gol iniziale di Fabbian risponde subito Kvasnytsya, mentre nella ripresa un guizzo di Esposito sembra regalare il successo ai padroni di casa, che devono però arrendersi ancora a pochi minuti dal triplice fischio, quando Krasnopir realizza il definitivo 2-2.