È SCATTATO L’OBBLIGO DI RISCATTO: la clausola era stata inserita proprio da Giuntoli | Pagare e sorridere

Calciomercato Juventus, la Vecchia Signora può esultare grazie alla mossa di Cristiano Giuntoli: scatta l’obbligo del riscatto, pioggia di soldi in arrivo alla Continassa.

In una stagione travagliata come quella vissuta dalla Juventus fino a questo momento, anche un semplice dettaglio è in grado di fare la differenza. Se poi quest’ultimo è legato all’aspetto economico, diventa di vitale importanza, considerata la qualificazione alla prossima UEFA Champions League ancora tutta da centrare.

Gli uomini di Igor Tudor attualmente sono al quarto posto in classifica e, ad oggi, sarebbero qualificati, ma nell’arco di sei punti sono raggruppate tutte le pretendenti all’Europa che conta. Basta un passo falso, una non vittoria a rimettere tutto in discussione, quando mancano ancora 540 minuti alla fine del campionato.

Ottenere il lasciapassare per disputare la prossima edizione della massima competizione continentale è fondamentale per le casse del club sabaudo. Laddove il traguardo non dovesse essere tagliato, infatti, i bianconeri si vedrebbero costretti a sacrificare sull’altare del bilancio alcuni pezzi pregiati della rosa. Uno scenario al quale i tifosi non vogliono minimamente pensare e, al di là dei risultati maturati in campo, si rivelano preziose anche le operazioni effettuate da Cristiano Giuntoli.

L’ex Napoli, infatti, in occasione di un prestito estivo, aveva inserito una clausola importante in sede di negoziazione. Quest’ultima prevedeva l’obbligo di riscatto del cartellino del calciatore da parte della sua nuova squadra al raggiungimento di determinati obiettivi. Ebbene, questi si sono concretizzati, consentendo alla Vecchia Signora di introitare un cospicuo gruzzolo.

GIUNTOLI PIAZZA IL COLPO: ufficiale l’obbligo di riscatto

Una notizia che non potrà non rendere felici i vertici della società piemontese. Il giocatore in questione, dal canto suo, si appresta a salutare definitivamente Madama, con i cui colori si è consacrato ad alti livelli ed è riuscito a ritagliarsi uno spazio di tutto rispetto nel nostro pallone.

Merito del suo talento, senza dubbio, ma anche delle capacità della Juventus di far crescere i giovani. Lo testimoniano i progressi compiuti dalla formazione Next Gen, che milita nel campionato di Serie C, e dai ragazzi della Primavera, protagonisti di un’annata positiva.

La Juventus esulta: soldi freschi in arrivo

A congedarsi dalla truppa juventina è Tarik Muharemovic, difensore di nazionalità bosniaca divenuto, nella stagione corrente, un pilastro del pacchetto arretrato del Sassuolo di Fabio Grosso. Il campione del mondo di Germania 2006 ha condotto i neroverdi alla promozione in Serie A con cinque giornate d’anticipo.

Proprio tale traguardo ha fatto scattare l’obbligo di riscatto del ragazzo da parte degli emiliani. La Juve incasserà una cifra che si aggira attorno ai 5 milioni di euro (2,5 su base fissa più bonus) e manterrà una percentuale sulla futura rivendita del calciatore pari al cinquanta per cento.