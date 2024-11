Italia, Comuzzo: «Un onore essere chiamato in Nazionale»

Nuovi volti a Coverciano. Pietro Comuzzo, giovane difensore della Fiorentina, è stato convocato da Luciano Spalletti per gli impegni dell’Italia contro il Belgio e la Francia. Ai microfoni di “Vivo Azzurro“, il giocatore ha commentato la sua prima chiamata nella Nazionale maggiore:

«Per me è un onore essere chiamato in Nazionale, perché quando uno gioca dà tutto. Essere qui è un riconoscimento per ciò che sto facendo e una grande soddisfazione. Il calcio per me è tutto: lavoro, un modo per esprimermi e per essere felice. Mio papà mi ha convinto a giocare, faceva il portiere, e mi ha trasmesso questa passione».