Italia: Buffon valuta le dimissioni da team manager

L’eliminazione dell’Italia a EURO 2024 non ha portato, al momento, a cambiamenti significativi nella FIGC, con il presidente Gabriele Gravina che ha confermato Luciano Spalletti come commissario tecnico. Tuttavia, potrebbe esserci un’uscita importante: Gianluigi Buffon, attuale team manager, potrebbe lasciare il suo incarico. Questa possibilità è riportata nell’edizione odierna di Tuttosport.

Finora, Buffon non ha comunicato ufficialmente la sua decisione a Gravina, ma sta riflettendo molto sulla deludente campagna in Germania, che né lui né lo staff tecnico si aspettavano. Le riflessioni di Buffon riguardano soprattutto il suo ruolo e se avrebbe potuto fare di più durante il ritiro tedesco.

Nei prossimi giorni, Buffon potrebbe chiedere un incontro con Spalletti e Gravina per discutere le sue considerazioni e dubbi. La sua risposta enigmatica dopo la sconfitta con la Svizzera – “No, stasera non parlo. Spero che lo facciano altri” – ha aperto scenari inaspettati.

L’eventuale addio di Buffon aumenterebbe i dubbi sul futuro dell’Italia, specialmente in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali che inizieranno nel 2025. Questo rappresenterebbe un altro problema urgente per Gravina, che potrebbe affrontare un’elezione difficile se decidesse di ricandidarsi come presidente della FIGC.