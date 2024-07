Gravina alza il telefono nel cuore della notte: ho bisogno assolutamente di te | Dopo Euro24 firma per la FIGC

Con un annuncio Gravina conferma la grande novità per la nazionale. Firma dopo Euro 2024: il nome giusto per ricostruire.

L’Italia si lecca le ferite e prova a ripartire. Nella giornata subito successiva alla debacle contro la Svizzera, che ha portato a una più che mai meritata eliminazione dall’Europeo, è andata in scena una conferenza stampa congiunta tra Gravina e Spalletti che hanno comunicato il da farsi sul futuro e risposto alle domande dei giornalisti sulla gestione.

Una spedizione, quella in Germania, fallimentare da tutti i punti di vista e che ha lasciato l’amaro in bocca non solo ai tifosi ma anche agli addetti ai lavori. Una partita peggiore dell’altra, e tanti punti interrogativi sul futuro, con anche l’allenatore ad essere finito sul banco degli imputati in maniera piuttosto pesante.

Il presidente della FIGC ha aperto la conferenza in maniera piuttosto inaspettata – per le modalità – innanzitutto riconfermando se stesso rimandando alle elezioni della presidenza di marzo. Poi ha annunciato il primo cambiamento. Affianco a lui Gravina ha detto di volere nuove figure, e questo significa grandi novità in arrivo.

Novità in nazionale

Novità e rivoluzione sono le parole d’ordine di questo periodo post eliminazione degli azzurri. Ma non ci sarà cambio in panchina, nonostante in molti abbiano chiamato le dimissioni non solo del presidente ma anche di Spalletti. L’ex Napoli ha un contratto per altri due anni, per provare ad arrivare al mondiale americano del 2026.

Piuttosto l’intenzione di Gravina sarebbe quella di prendere in Federazione figure importanti a livello dirigenziale, che siano a stretto rapporto con i club della Serie A, per favorire un collegamento tra nazionale e lega, e crescere insieme e provare a risollevare le sorti di una nazionale al momento in mare aperto. Ecco i nomi dei dirigenti scelti da Gravina.

Il piano di Gravina: dentro quattro dirigenti

I primi nomi come riferito dallo stesso presidente di Federazione, sono Giuseppe Marotta, immortalato spesso al seguito della nazionale in questa avventura francese, Cristiano Giuntili ds della Juventus, Umberto Marino dell’Atalanta e al momento Giovanni Sartori del Bologna.

La volontà sarebbe quella di chiamare anche altri dirigenti delle big della Serie A e non solo, per collaborare in Federazione e non creare un muro tra nazionale e club, ma camminare mano nella mano come movimento. Spalletti rimarrà al centro del progetto invece per altri due anni, e adesso l’obiettivo – minimo – sarà quello delle qualificazioni ai Mondiali 2026.