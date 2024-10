Io da qui devo andarmene: scappa dal Napoli e da Antonio Conte | Chiesta la cessione per gennaio

Un calciatore azzurro ha già le valigie in mano. La sua volontà è chiara: vuole lasciare i partenopei senza alcun dubbio.

Dopo un avvio leggermente zoppicante, il Napoli di Antonio Conte sembra aver trovato la quadra della situazione. La squadra azzurra infatti sta ottenendo ottimi risultati, e di conseguenza si è candidata come una delle principali antagoniste per la conquista dello scudetto. L’entusiasmo nella piazza e nella rosa è molto elevato, e la possibilità di ripetere un’impresa simile a quella di due anni fa sta facendo sognare tutti.

Nonostante questa situazione però in casa partenopea c’è qualcuno che non sembra essere proprio felice. Il fatto che si giochi solo il campionato (oltre alla Coppa Italia) non concede abbastanza spazio a tutti. Il tecnico leccese poi come ben sappiamo è molto drastico: se non punta su un calciatore è difficile che lo schieri in campo.

E’ proprio per questa ragione dunque che uno dei componenti della rosa napoletana ha deciso ormai di fare le valigie già nel mercato di gennaio. A quanto pare infatti il diretto interessato avrebbe chiesto in maniera esplicita la cessione, in modo da scappare da Antonio Conte e dal Napoli.

Decisione presa: addio Napoli

Nella passata stagione Michael Folorunsho è stato uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Le ottime prestazioni offerte con la maglia del Verona hanno poi convinto sia Luciano Spalletti a convocarlo per gli Europei, e sia il Napoli a decidere di trattenerlo in rosa. Ciò nonostante però fino ad ora il calciatore non è riuscito ad imporsi.

Il 26enne fino ad ora non ha giocato praticamente mai, anche se sia per caratteristiche tecniche che fisiche sembrava essere un giocatore interessante per Conte. Per questa ragione dunque è molto probabile che a gennaio il centrocampista possa chiedere la cessione.

Poco spazio, ma l’agente frena sull’addio (almeno per ora)

Nonostante questa situazione, di recente Mario Giuffredi, agente del calciatore, ha parlato in questo modo ai microfoni di Radio Crc: ”Folorunsho resta a Napoli fino a giugno. Se la Lazio mette i soldi a noi non interessa. Deve avere pazienza e lavorare per il futuro”.

Parole chiare dunque quelle del procuratore, che sembrano smentire ogni possibilità di addio. Tuttavia qualora la situazione relativa al minutaggio del centrocampista non migliorasse, pare impossibile che non si valuti la partenza.