L’Inter fa passi sempre più concreti verso l’acquisto di Eriksen, centrocampista del Tottenham. Secondo quanto riporta il sito del noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, i nerazzurri avrebbero alzato l’offerta per il centrocampista danese ad una cifra vicina ai 13 milioni di euro più 2 di bonus. Cifra non ancora ritenuta all’altezza dalla dirigenza inglese, la quale non intende scendere sotto i 20 milioni di euro. In questi giorni le parti cercheranno di trovare l’accordo definitivo. La dirigenza degli Spurs chiederà all’agente del giocatore un sacrificio economico in termini di commissione, e a Marotta di aumentare ancora l’offerta per chiudere questa trattativa e portare Eriksen entro giovedì prossimo ad Appiano per conoscere i nuovi compagni di squadra.