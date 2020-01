Secondo quanto evidenziato da “Sport.virgilio.it”, dopo il match di ieri sera tra Inter e Atalanta, ancora una volta il Var è stato oggetto di aspre critiche. Nel finale del primo tempo gli orobici hanno protestato molto per un rigore negato dopo il contatto tra Lautaro e Toloi. Ma l’arbitro Rocchi, dopo un breve consulto via radio con l’addetto al Var Irrati nega il penalty scatenando la furia della squadra ospite. Nel post partita Gasperini si è sfogato sui social: “Perché non hanno dato quel rigore? Mi dispiace, sono brutte e gravi queste cose. È incomprensibile perchè queste cose tolgono valore a uno strumento. In certi casi è molto difficile, ma il var dovrebbe intervenire solo in casi clamorosi, ma questi sono casi su cui non ci sono dubbi. Il Var su questi casi clamorosi dovrebbe intervenire, è incomprensibile. Lo vedono tutti e il Var non lo vede”. In riferimento all’episodio, è intervenuto l’ex Palermo e Atalanta Mauricio Pinilla: “Lautaro ha afferrato Toloi come nel rugby”.