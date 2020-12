«Sarebbe potuta andare peggio, ma ancora una volta Dio mi ha salvato da qualcosa di serio»: sul suo profilo Instagram, Neymar parla del suo infortunio dopo che il Psg ha comunicato gli esiti dei primi esami a cui è stato sottoposto il brasiliano e definiti “rassicuranti”.

Neymar è uscito in barella ieri dopo un bruttissimo fallo di Thiago Mendes che lo ha colpito alla caviglia sinistra durante la sfida con il Lione.

«La valutazione clinica e radiologica di Neymar Jr, a seguito della distorsione della caviglia sinistra verificatasi ieri sera, è rassicurante. Un nuovo punto e nuovi esami saranno effettuati tra 48 ore», precisa il club parigino. Neymar ieri sera ha lasciato il campo in lacrime. «Questo pianto è per il dolore, la paura, l’angoscia, gli interventi chirurgici, le stampelle e altri brutti ricordi», si legge in un racconto di Neymar su Instagram -. Sarebbe potuto andare peggio, ma ancora una volta Dio mi ha salvato da qualcosa di grave. Mi riprenderò per tornare al più presto». Lo riporta in una nota l’agenzia di stampa ANSA.