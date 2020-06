Cresce la tensione nella zona rossa di Mondragone, focolaio di Coronavirus. Nel pomeriggio una discussione è sfociata in lanci di pietre e sedie, rendendo necessario l’intervento della polizia in tenuta antisommossa. Protestano i cittadini bulgari messi in quarantena. Un bulgaro ha lanciato una sedia dal balcone e gli italiani hanno risposto sfondando i finestrini delle auto parcheggiate con delle pietre.