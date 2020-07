A Valdobbiadene, in provincia di Treviso, un uomo positivo al Covid-19 è andato a nuotare in piscina, pur presentando i classici sintomi come mal di gola e linea di febbre. Secondo quanto riportato da “Teleclubitalia.i” dopo essere risultato positivo al tampone, ha comunicato l’esito del test ai responsabili della struttura pubblica, facendo scattare la quarantena per clienti e dipendenti.