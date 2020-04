Nella struttura carceraria di Santa Maria Capua Vetere, 150 detenuti si sono impossessati delle chiavi del carcere, impedendo l’accesso agli agenti della polizia penitenziaria, in seguito alla diffusione della notizia riguardante la positività al COVID-19 di Paolo Ruggirello, ex deputato regionale siciliano, detenuto da più di un anno per associazione mafiosa. Lo stesso è stato trasportato all’ospedale “Cotugno” di Napoli.