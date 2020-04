Catherine Calderwood, la più alta autorità sanitaria scozzese, si è dimessa ieri sera dopo le polemiche relative alla sua gestione del Coronavirus. E’ stata infatti sorpresa dai media nella seconda casa di campagna, non rispettando la raccomandazione data alla popolazione scozzese di restare nell’abitazione principale e di non spostarsi. Una gita fuori porta col marito è costata cara per la consigliere di riferimento del governo di Edimburgo.