Brutto episodio avvenuto all’ospedale “Cotugno” di Napoli. In attesa di effettuare il tampone, un paziente caso sospetto di Coronavirus, stanco dei tempi d’attesa, avrebbe aggredito un medico e un infermiere, sputando nella loro faccia col rischio di contagiarli qualora risulti positivo. E’ questo quanto riportato da “Teleclubitalia.it”, secondo cui il paziente sarebbe stato fermato da un vigilante, in attesa dell’arrivo della Polizia. Successivamente, medico e infermiere si sono messi in quarantena.