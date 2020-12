Si va verso il rinvio di Casertana – Viterbese, in programma alle 17,30 allo stadio “Pinto”, valida per la sedicesima giornata del giorne C di Serie C. In seguito ai tamponi effettuati la scorsa notte, così come previsto dai protocolli vigenti, sono, infatti, risultati ulteriori cinque positivi al Covid-19 tra i componenti del “gruppo squadra” del club campano. Sommando i sette tesserati rimasti a casa domenica scorsa, in occasione della trasferta a Palermo, e i tre annunciati nel pomeriggio di ieri salgono, dunque, a 15 i casi di Coronavirus con cui il club rossoblù deve fare i conti.

Un numero che, qualora si tratti di calciatori, andrebbe a superare la soglia di 13, di cui almeno un portiere, fissata come minimo per scendere in campo, dato che all’elenco vanno aggiunti anche Buschiazzo, squalificato; Bordin, Cavallini e Petruccelli, infortunati. Lo scorso mercoledì, la Casertana ha, inoltre, speso il bonus stagionale ottenendo il rinvio a data da destinarsi del recupero della sfida al “Ventura” contro il Bisceglie essendo già alle prese con il focolaio. Motivo per cui, stavolta, lo slittamento della gara dovrà essere sancita dalla Lega Pro.