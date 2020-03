Incredibile quanto successo nella Super Lig, campionato turco. Il giocatore del Trabzonspor, Badou Ndiaye, ha ricevuto indicazioni tattiche, durante la partita contro il GaziÅŸehir, dal tecnico Cismir dr attraverso un fogliettino. Il calciatore al momento dell’ingresso in campo, legge le indicazioni, smista un pallone sulla fascia, ma qua accade l’imprevedibile. Il centrocampista si mangia il bigliettino. Di seguito il video di quanto successo:

Trabzonspor midfielder Badou Ndiaye eating the instructions paper after reading it so opponent players can’t see it 🤣

pic.twitter.com/W9XPsan0UL

— FutbolOnTap (@goalontap) March 7, 2020