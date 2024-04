Incidente sulla Palermo-Catania, coinvolto un pulmino di giovani calciatori: 7 feriti

Un incidente stradale si è verificato in prossimità dello svincolo di Catenanuova dell’autostrada Palermo-Catania in cui è rimasto coinvolto un pullmino che trasportava ragazzi di una scuola calcio, all’altezza di Agira, al km 147,300 in direzione di Catania. Secondo quando riferito dalla Polizia stradale di Enna, ci sono sette feriti, tre dei quali in codice rosso.

Non ci sono altri mezzi coinvolti, a quanto pare si tratterebbe di un incidente autonomo. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna a prestare i primi soccorsi agli occupanti del pulmino.

Al momento è stata chiusa l’autostrada nel tratto tra Agira e Catenanuova in direzione di Catania per consentire l’intervento delle quattro ambulanze del 118 giunte sul posto. Due gli elicotteri che hanno provveduto a trasferire i due feriti più gravi: uno a Catania, l’altro all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.