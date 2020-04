Come riportato da “Gds.it” un incendio doloso è divampato la scorsa notte in un deposito della Rap nella zona Oreto dove c’è un centro di raccolta degli ingombranti. Ad essere incendiato uno scarrabile dove si trovano gli oggetti sequestrati dalle forze dell’ordine tra Pasqua e Pasquetta nel corso dei controlli sulle grigliate per strada vietate dalle norme anticovid. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e sono in corso indagini per risalire agli autori del gesto. Nel centro di raccolta si è recato anche il presidente della Rap, Giuseppe Norata.