Continua il caos incendi in Sicilia. In tarda mattinata molti cittadini residenti nel quartiere di Tommaso Natale hanno segnalato un rogo sul monte antistante al quartiere, che costeggia l’autostrada A29, nei pressi del “Leroy Merlin”. In basso, il video che ritrae i momenti:

Situazione live incendio Tommaso Natale, #Palermo, lato monte. Grazie a G.Arcuri.#nowcasting Pubblicato da Associazione MeteoPalermo Onlus su Martedì 4 agosto 2020